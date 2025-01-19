Россия и Иран договорились о совместных проектах в области мирного атома

Совместные проекты в сфере мирного использования атомной энергии договорились развивать Россия и Иран, говорится в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном, опубликованном 19 января на сайте администрации президента России.
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