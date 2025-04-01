В Госдуме предложили пересмотреть подходы к индексации пенсий

Выплата должна рассчитываться с учетом реальных трат пожилого человека Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция «КПРФ») Сергей Гаврилов призвал к пересмотру подходов к индексации пенсий в России.