US Grants Safety Feature Exemption For Self-Driving Trucks Authored by Kimberly Hayek via The Epoch Times, Federal regulators have approved a five-year exemption for self-driving trucking companies from rules that require drivers to place warning devices around a stopped truck.
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