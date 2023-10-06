Глеб Антипов: Без IT-решений высокие технологии не заработают

Cпециалист оценил, нужны ли России IT-шники в многомиллионных масштабах Павел Еськов Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС VK Education и Профилум провели среди школьников средних и старших классов, выпускников школ и колледжей, а также студентов и начинающих специалистов опрос о представлениях молодежи о карьере в IT и digital-сфере.