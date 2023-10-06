БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • ВераВерная
    Ну, этому не научишь, с этим родиться надо)))И куда ты катишьс...
  • Юрий Астахов
    СМИ правителей много лет лгут или передергивают факты, а правители все вопросы решают за счет народа. НДС для богатен...И куда ты катишьс...
  • Владимир Сабакарь
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Глеб Антипов: Без IT-решений высокие технологии не заработают

Глеб Антипов: Без IT-решений высокие технологии не заработают

Cпециалист оценил, нужны ли России IT-шники в многомиллионных масштабах Павел Еськов Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС VK Education и Профилум провели среди школьников средних и старших классов, выпускников школ и колледжей, а также студентов и начинающих специалистов опрос о представлениях молодежи о карьере в IT и digital-сфере.

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