«Позорься до конца»: Макаревич* выставил себя дураком на весь интернет

За последние четыре года какие только заявления не делали уехавшие артисты-иноагенты. Казалось, что они ничем больше не смогут удивить русскоязычную аудиторию.
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Он в жизни видимо такой же как гитарист. Играть не умел и не умеет, а зрит себя гением от музыки. Ни мысли в его игре не просматривается, ни техники. Тьфу!
Зачем о нем лишний раз напоминать, кому интересно, какими гнусными словами и делами он, и прочие, подобные бывшие, хотят продемонстрировать Западу, что они для этого Запада СВОИ. У Запада есть масса других проблем, а эти для него уже отработанный материал. Для России, тем более, они уже давно НИКТО.
Но что возьмёшь с этого тупого жида-проститутки.
"Звезданутая" попса, ошалев от бешеных денег, возомнила себя элитой. Макаревич уехал, напялив маску "совесть народа", наверно думал - будут к нему ездить из России за "рифмованным" словом, да и Запад оценит (в долларах) его "Поступок". Но Западу нужны оппозиционеры только внутри России, а гнусавый голос Макаревича и три - четыре его заезженные песни давно осточертели россиянам.