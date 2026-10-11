Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

9 011 подписчиков

«Позорься до конца»: Макаревич* выставил себя дураком на весь интернет

«Позорься до конца»: Макаревич* выставил себя дураком на весь интернет

За последние четыре года какие только заявления не делали уехавшие артисты-иноагенты. Казалось, что они ничем больше не смогут удивить русскоязычную аудиторию.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Наталия
Наталия

Зачем о нем лишний раз напоминать, кому интересно, какими гнусными словами и делами он, и прочие, подобные бывшие, хотят продемонстрировать Западу, что они для этого Запада СВОИ. У Запада есть масса других проблем, а эти для него уже отработанный материал. Для России, тем более, они уже давно НИКТО.

Профиль пользователя Сергей Бессонов
Сергей Бессоновизменено

"Звезданутая" попса, ошалев от бешеных денег, возомнила себя элитой. Макаревич уехал, напялив маску "совесть народа", наверно думал - будут к нему ездить из России за "рифмованным" словом, да и Запад оценит (в долларах) его "Поступок". Но Западу нужны оппозиционеры только внутри России, а гнусавый голос Макаревича и три - четыре его заезженные песни давно осточертели россиянам.