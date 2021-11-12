В Забайкалье специалисты РЭБ Восточного военного округа осуществили прикрытие объектов военной инфраструктуры от БпЛА условного противника

В Забайкалье специалисты РЭБ Восточного военного округа осуществили прикрытие объектов военной инфраструктуры от БпЛА условного противника

Военнослужащие на штатной технике совершили марш в назначенный район и в короткий срок, выполнили ряд задач по развертыванию специального оборудования.

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