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Царьград

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Из Краснодара вывезли более 220 брошенных машин с начала года

Из Краснодара вывезли более 220 брошенных машин с начала года

В Краснодаре с января 2026 года с городских улиц вывезено более 220 брошенных транспортных средств. Наибольшее количество таких автомобилей обнаружено в Прикубанском округе — 101 единица, в Западном округе — 52, в Карасунском — 43, в Центральном — 30.

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