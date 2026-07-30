ЕК выделила €3,5 млрд Киеву на закупки БПЛА, ракет и истребителей Gripen Еврокомиссия одобрила выделение очередного транша кредита Киеву в рамках двухлет.
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ЕК выделила €3,5 млрд Киеву на закупки БПЛА, ракет и истребителей Gripen Еврокомиссия одобрила выделение очередного транша кредита Киеву в рамках двухлет.
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