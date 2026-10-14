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Водителям объяснили, что делать, если машину заблокировало чужое авто без номера телефона

Водителям объяснили, что делать, если машину заблокировало чужое авто без номера телефона

Если чужой автомобиль заблокировал припаркованную машину, а телефона под стеклом нет, крайней мерой будет вызов ГИБДД.

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