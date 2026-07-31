Ukrainian militants disguise themselves as civilians during evacuation from Konstantinovka for sabotage, said the commander of the assault platoon of the 10th tank Regiment of the Southern Group of Forces with the call sign Cuba.
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