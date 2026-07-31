The Eurasia Dai...
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

The Eurasia Daily news agency

2 подписчика

Changing clothes: how militants are trying to sabotage in Konstantinovka

Changing clothes: how militants are trying to sabotage in Konstantinovka

Ukrainian militants disguise themselves as civilians during evacuation from Konstantinovka for sabotage, said the commander of the assault platoon of the 10th tank Regiment of the Southern Group of Forces with the call sign Cuba.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии