Хаугсет одержал шокирующую победу на этапе Тура после большого перерыва

Источник изображения, Getty Images Автор Мэтт Уорвик Старший журналист BBC Sport Опубликовано 2 часа назад Сигрид Хаугсет из Норвегии выиграла этап три участника Тур де Франс Femmes Avec Zwift с замечательным сольным отрывом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)