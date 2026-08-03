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Хаугсет одержал шокирующую победу на этапе Тура после большого перерыва

Источник изображения, Getty Images Автор Мэтт Уорвик Старший журналист BBC Sport Опубликовано 2 часа назад Сигрид Хаугсет из Норвегии выиграла этап три участника Тур де Франс Femmes Avec Zwift с замечательным сольным отрывом.

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