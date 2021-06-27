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Бельгия вышла в четвертьфинал Евро-2020 после победы над Португалией

Бельгия вышла в четвертьфинал Евро-2020 после победы над Португалией

Автором победного и единственного мяча стал бельгиец Торган Азар. Что касается лидера португальской сборной Криштиану Роналду, то он не смог обойти иранца Али Даеи по числу голов за национальные сборные - форвард ушел с поля без забитого мяча.

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