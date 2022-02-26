Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Вот суки , по больному бьют .😂😂😂😂Sorare перестанет...
  • Олег Едаменко
    Вот это вот всё щас - серьёзно? Нет, правда?!!! КАРТОЧКИ?!!!!!Sorare перестанет...
  • Марина
    о его дисквалифицировали за смешивание спорта и политики? Или ему можно?Украинский арбитр...

Рангник о Рэшфорде: «Он недоволен своей игрой, но если мы будем обсуждать это каждую неделю, это не поможет»

Ральф Рангник высказался о плохой форме Маркуса Рэшфорда. «Он определенно не травмирован. У него определенно больше нет проблем с плечом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх