Председатель СК России поставил на контроль ход проверки по жалобам жителей Московской области на строительные работы в водоохранной зоне

В эфире новостного выпуска на федеральном телеканале сообщалось, что жители села Починки Московской области выражают беспокойство по поводу проводимых строительных работ, которые, по мнению граждан, повлекут нарушения в водоохранной зоне.
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