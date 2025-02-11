Прокуратура взяла на контроль устранение недостатков в работе «СберТройки»

Ведомство указало Минтрансу региона и мэрии Новосибирска на необходимость незамедлительно решить вопрос с выплатой хозяйствующим субъектам компенсаций за проезд льготных категорий граждан в общественном транспорте.
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