Sweetie Fox из Екатеринбурга стала лидером PornHub, обогнав Еву Элфи Елена ГалицкаяЕкатеринбургская порноактриса Sweetie Fox, всего 22 года, достигла невероятного успеха, заняв первое место среди самых популярных звезд и моделей на платформе PornHub за январь.