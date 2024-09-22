ВС России отразили три попытки прорыва ВСУ через госграницу в Курской области

Вооружённые силы России отразили за сутки три попытки ВСУ прорваться через государственную границу в направлении населённых пунктов Новый Путь и Медвежье Глушковского района Курской области, сообщили в Минобороны.
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