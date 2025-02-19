Трамп: Если бы русские хотели, Киев давно бы лежал в руинах После переговоров российской и американской делегаций президент США сделал ряд обращающих на себя внимание заявлений.
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Трамп: Если бы русские хотели, Киев давно бы лежал в руинах После переговоров российской и американской делегаций президент США сделал ряд обращающих на себя внимание заявлений.
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