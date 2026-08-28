Спасатель помог мужчине, пострадавшему после падения с самоката в Ворсме

Спасатель МЧС России помог мужчине, пострадавшему после падения с самоката в Ворсме. Самокатчик направил письмо в адрес ГУ МЧС России по Нижегородской области и поблагодарил за спасение Ивана Тимчука и его друзей — Сергея Кузьмина и Алексея Фомичева.