Спасатель помог мужчине, пострадавшему после падения с самоката в Ворсме

Спасатель МЧС России помог мужчине, пострадавшему после падения с самоката в Ворсме. Самокатчик направил письмо в адрес ГУ МЧС России по Нижегородской области и поблагодарил за спасение Ивана Тимчука и его друзей — Сергея Кузьмина и Алексея Фомичева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии