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Генеральный директор «Факела» после матча с «Зенитом» раскритиковал судейство: «Такие пенальти нельзя ставить»

Генеральный директор «Факела» после матча с «Зенитом» раскритиковал судейство: «Такие пенальти нельзя ставить»

Генеральный директор «Факела» Дмитрий Кондратов после домашнего матча 6-го тура РПЛ с «Зенитом» выразил недовольство пенальти, назначенным в ворота воронежской команды в компенсированное время.

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