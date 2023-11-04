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За рулем

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Быстрая реакция водителя автобуса спасла жизнь пассажирке мотоцикла

Быстрая реакция водителя автобуса спасла жизнь пассажирке мотоцикла

Авария произошла 21 октября в Хот-Спрингс (штат Арканзас, США). На съемке с видеорегистратора, расположенного на ветровом стекле автобуса, видно, как он едет по второй полосе со скоростью около 50 км/ч за несколько мгновений до происшествия.

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