Мария Шукшина предложила открывать памятники Сталину, а не Ельцину

Михаил Валин

И Дзержинскому памятник восстановить на против Детского мира, а детский мир и ГУМ сделать государственными центральными магазинами, чтобы в них очереди на улице стояли, только не из-за дефицита, а из-за нормальной ценовой политики, качества и ассортимента продукции.