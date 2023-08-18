В постсоветской России сложно представить ситуацию, чтоб на официальном уровне открыли памятник Иосифу Сталину.
Мария Шукшина предложила открывать памятники Сталину, а не Ельцину
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Валин
И Дзержинскому памятник восстановить на против Детского мира, а детский мир и ГУМ сделать государственными центральными магазинами, чтобы в них очереди на улице стояли, только не из-за дефицита, а из-за нормальной ценовой политики, качества и ассортимента продукции.
Ответить
1 час.
ГМ
Георгий Михалев
Поставить групповой памятник польскому и грузинскому живодеру и переименовать площадь держинского (Лубянскую площадь) в площадь живодеров. На Лубянке восстановить живодерню.
Ответить
1 час.
Александр Батт
Ни тому, ни другому памятники ставить нельзя. Сталин истребил цвет нации: аристократию, интеллигенцию, духовенство, офицерский корпус, казачество, передовых рабочих и крестьян. Ельцин развалил СССР. Надо еще убрать памятники Ленину, развалившему Империю.
Ответить
35 мин.
Свежие комментарии