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Медицина 2.0

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Врач Ткачев рассказал, когда с грыжей позвоночника можно справиться без операции

Врач Ткачев рассказал, когда с грыжей позвоночника можно справиться без операции

Когда человек узнает, что у него грыжа позвоночника, он часто думает, что она останется навсегда и рано или поздно потребуется операция.

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