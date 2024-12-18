Врач рассказал, как нужно жить, чтобы избежать онкологии

Измайлов дал советы по профилактике ракаГлавный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Адель Измайлов рассказал "Пруфам", что учёные всего мира давно работают над созданием вакцины против рака.
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