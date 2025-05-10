Непогода прошлась по району...

Результатом прохождения грозового фронта по территории Могилевщины в минувшее воскресенье, 4 мая, когда порывы ветра достигали 27 метров в секунду, стало повреждение двух кровель частных жилых домов, кровли частного хозяйственного строения, семи кровель сельхозобъектов, в том числе неэксплуатируемой молочно-товарной фермы и телятника, трех единиц т .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии