МВФ достиг предварительных договоренностей с Украиной по траншу в $900 млн

Международный валютный фонд (МВФ) и Украина достигли предварительных договоренностей, после окончательного утверждения которых она может получить очередной транш в $900 млн по линии одобренного в марте механизма расширенного кредитования (EFF).
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