'RuPaul's Drag Race UK' out at BBC, finds new home

BBC has dropped "RuPaul's Drag Race UK" after eight seasons amid "financial pressures." The show will move to WOW Presents Plus in 2027.
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