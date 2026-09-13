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Царьград

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СКА в пятый раз обыграл «Локомотив» со счетом 1:0

СКА в пятый раз обыграл «Локомотив» со счетом 1:0

СКА в пятый раз в своей истории победил «Локомотив» с минимальным счетом 1:0. Этот результат стал самым частым среди всех соперников армейского клуба в матчах, завершавшихся с таким счетом в основное или дополнительное время.

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