Российская армия уничтожила блиндажи ВСУ благодаря терминалам Starlink

Российские военные с начала сентября поразили более 110 укреплений ВСУ в Харьковской области. Цели выявили по антенным выносам, масксетям и работающим терминалам Starlink, заявил РИА «Новости» офицер с позывным Карта.
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