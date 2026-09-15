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Российская армия уничтожила блиндажи ВСУ благодаря терминалам Starlink

Российская армия уничтожила блиндажи ВСУ благодаря терминалам Starlink

Российские военные с начала сентября поразили более 110 укреплений ВСУ в Харьковской области. Цели выявили по антенным выносам, масксетям и работающим терминалам Starlink, заявил РИА «Новости» офицер с позывным Карта.

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