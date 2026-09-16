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Мировое обозрение

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Продажи индейки в России выросли на 17% за полгода

Продажи индейки в России выросли на 17% за полгода

Российский рынок индейки демонстрирует уверенный рост: за первое полугодие 2026 года продажи этой птицы выросли на 17% в годовом выражении и достигли 42 тыс.

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