В Белом доме уточнят данные о продлении лицензии на расчеты за энергоресурсы РФ

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, не продлил действие лицензии министерства финансов Соединенных штатов, позволявшей зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки, однако данный вопрос уточняется.
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