С каждым годом имиджмейкеров и модных гуру становится все больше. Некоторые из них подходят под описание инфоцыган, а чьи-то рекомендации попросту устарели.

﻿﻿Есть много противоречий, с которыми вы столкнетесь, когда захотите обновить свой гардероб. Носить офисную куртку и кроссовки – это плохой этикет, носить только базовые вещи белого или черного цвета, а после примерить то самое заветное платье из клипа Бейонсе, вся семья рассмеялась и взяла трубку.