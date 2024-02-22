Ванилла SU
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ванилла SU

250 подписчиков

С каждым годом имиджмейкеров и модных гуру становится все больше. Некоторые из них подходят под описание инфоцыган, а чьи-то рекомендации попросту устарели.

С каждым годом имиджмейкеров и модных гуру становится все больше. Некоторые из них подходят под описание инфоцыган, а чьи-то рекомендации попросту устарели.

﻿﻿Есть много противоречий, с которыми вы столкнетесь, когда захотите обновить свой гардероб. Носить офисную куртку и кроссовки – это плохой этикет, носить только базовые вещи белого или черного цвета, а после примерить то самое заветное платье из клипа Бейонсе, вся семья рассмеялась и взяла трубку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору