Подростки разнесли арендованный коттедж в Подмосковье

За выходные они заплатили 190 тыс. рублей и 585 тыс. ущерба.Фото: Киселёв Сергей/Агентство «Москва»Подростки из Москвы сняли на выходные коттедж в элитном поселке в подмосковных Мытищах и во время вечеринки повели себя как варвары.
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