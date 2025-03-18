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Подростки разнесли арендованный коттедж в Подмосковье

Подростки разнесли арендованный коттедж в Подмосковье

За выходные они заплатили 190 тыс. рублей и 585 тыс. ущерба.Фото: Киселёв Сергей/Агентство «Москва»Подростки из Москвы сняли на выходные коттедж в элитном поселке в подмосковных Мытищах и во время вечеринки повели себя как варвары.

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