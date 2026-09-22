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The Eurasia Daily news agency

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Rubio: The War on Ukraine will end with negotiations — no one will win

Rubio: The War on Ukraine will end with negotiations — no one will win

Conflict on Ukraine will end at the negotiating table, no one can win this war. This was stated today, September 22, by US Secretary of State Marco Rubio on WABC radio.

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