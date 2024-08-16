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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

На мой взгляд это один из самых лучших рецептов кляра для рыбы или курицы. Кляр получается сам по себе очень вкусный

Рецептов кляра, в котором я жарю рыбу или курицу у меня много. Но это один из любимых рецептов! Такой кляр получается особенно хорош! А рыба или курица, приготовленные в этом кляре — как говорят: « пальчики оближешь!» Итак начнём Яйца с солью, перцем и специями слегка взбиваем вилкой, добавляем… пиво и просеянную муку.

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