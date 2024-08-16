На мой взгляд это один из самых лучших рецептов кляра для рыбы или курицы. Кляр получается сам по себе очень вкусный

Рецептов кляра, в котором я жарю рыбу или курицу у меня много. Но это один из любимых рецептов! Такой кляр получается особенно хорош! А рыба или курица, приготовленные в этом кляре — как говорят: « пальчики оближешь!» Итак начнём Яйца с солью, перцем и специями слегка взбиваем вилкой, добавляем… пиво и просеянную муку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии