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Пирло – основной кандидат на пост главного тренера Италии. Рассматривается назначение Гвардиолы, Конте и Манчини (GdS)

Андреа Пирло может возглавить сборную Италии. По информации La Gazzetta dello Sport, новый технический директор Итальянской федерации футбола Паоло Мальдини и его советник Леонардо рассматривают Пирло в качестве основного кандидата на пост главного тренера национальной команды.

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