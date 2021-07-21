Антонов прокомментировал договорённости США и ФРГ о «Северном потоке — 2»

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что враждебная тональность договорённости США и Германии о «Северном потоке — 2» противоречит духу переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что враждебная тональность договорённости США и Германии о «Северном потоке — 2» противоречит духу переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве.
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