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Доклад разведки США о происхождении коронавируса раскритиковали в Китае

Доклад разведки США о происхождении коронавируса раскритиковали в Китае

Посольство Китая в США назвало научно неубедительным доклад разведки США о происхождении коронавируса.

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Oleg Pomoshnikov
Английский вирусолог Девид Тирел еще в 1965 привил вирус ковида к ребенку больному острым ренитом. До этого вирус не цеплялся к человеку. Так что пусть не вешают на Китай свои преступления. А этот Тирел очень тесно якшался с ЦРУ.Надо все их лаборатори по всему миру вне закона объявить и выжечь их напалмом.

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