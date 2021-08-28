Доклад разведки США о происхождении коронавируса раскритиковали в Китае

Политика СегодняПолитикаДоклад разведки США о происхождении коронавируса раскритиковали в Китае Посольство Китая в США назвало научно неубедительным доклад разведки США о происхождении коронавируса.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьOPOleg PomoshnikovАнглийский вирусолог Девид Тирел еще в 1965 привил вирус ковида к ребенку больному острым ренитом. До этого вирус не цеплялся к человеку. Так что пусть не вешают на Китай свои преступления. А этот Тирел очень тесно якшался с ЦРУ.Надо все их лаборатори по всему миру вне закона объявить и выжечь их напалмом.Комментировать
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