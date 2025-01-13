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Царьград

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Увеличение турпотока зимой 2024: 600 тыс. русских выбрали отдых за рубежом

Увеличение турпотока зимой 2024: 600 тыс. русских выбрали отдых за рубежом

В период с 24 декабря 2024 года по 13 января 2025 года количество туристических поездок русских за границу возросло на 10-15%, достигнув 600 тыс.

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