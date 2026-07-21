Захарова раскрыла, как молодёжи промывают мозги через античность

Мария Захарова, представитель МИД РФ, прокомментировала заявление Елизаветы Лихачевой, бывшего директора ГМИИ имени Пушкина, об отсутствии у России античного наследия, отметив, что такие утверждения манипулируют сознанием молодежи.
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