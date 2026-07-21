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Царьград

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Захарова раскрыла, как молодёжи промывают мозги через античность

Захарова раскрыла, как молодёжи промывают мозги через античность

Мария Захарова, представитель МИД РФ, прокомментировала заявление Елизаветы Лихачевой, бывшего директора ГМИИ имени Пушкина, об отсутствии у России античного наследия, отметив, что такие утверждения манипулируют сознанием молодежи.

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