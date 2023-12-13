DR: соглашение России и Фарер о рыболовстве поставило Данию в глупое положение

Продление соглашения по рыболовству между Россией и Фарерскими островами (автономная территория Королевства Дания) на фоне российской специальной военной операции на Украине поставило Данию в "глупое положение".
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