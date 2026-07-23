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Царьград

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Фаиль Садретдинов задержан в Таиланде на вилле российского преступника

Фаиль Садретдинов задержан в Таиланде на вилле российского преступника

Фаиль Садретдинов, обвиняемый по делу "черных" риелторов, задержан в Таиланде на резиденции российского криминального авторитета.

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