Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Пять лет в Биробиджане чтобы вернуть долг Родине. Власти обсуждают как вернуть в страну самых известных “релокантов”

Пять лет в Биробиджане чтобы вернуть долг Родине. Власти обсуждают как вернуть в страну самых известных “релокантов”

БлокнотРУ Размер этого долга зависит от поведения каждого конкретного “релоканта” с начала СВО и может варьироваться от помощи конкретному ветерану до покупки жилья, инвестиций и пяти лет жизни в депрессивном отдалённом регионе.

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Комментарии
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Андрей
не надо их возвращать.
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