Срочно! В Черном море горит балкер: военные грузы не смогли спасти

Минобороны России сообщило об ударах по портам Украины и судам, связанным с поставками для ВСУ Российские военные продолжили наносить удары по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, которые, по данным Минобороны РФ, используются в интересах украинских вооружённых формирований.