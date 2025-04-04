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Царьград

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Массовая атака: 30 беспилотников сбиты в Орловской области ночью

Массовая атака: 30 беспилотников сбиты в Орловской области ночью

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о массовой атаке беспилотников на регион, в ходе которой было сбито 30 дронов.

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