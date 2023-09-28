Театр абсурда
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Театр абсурда

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Украина продолжает грезить всевозможным «вундерваффе»

Украина продолжает грезить всевозможным «вундерваффе»

Почти повторяется история Третьего рейха, когда Адольф Гитлер ожидал, что вот-вот появится что-то, что сможет изменить ход войны Источник: flickr.

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