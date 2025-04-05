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Сергей Устюгов: «Мы по сравнению с современной молодежью – просто божьи одуванчики. Сейчас люди стали особо злыми»

– Самая глобальная проблема человечества прямо сейчас? – Войны. Дележка всего, что имеет ценность. Да, они всегда были, но сейчас люди стали особо злыми.

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