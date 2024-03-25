О советской колбасе. Рецепт 1938 года

Колбасу я не покупаю в магазине. Купил ветчинницу и изобретаю свои рецепты для мультиварки. В поиске идеального рецепта колбасы наткнулся на альбом «Колбасы и мясокопчёности», выпущенный Накомпищепромом СССР в 1938 году.