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Льюис Хэмилтон: «Неровности на трассе очень сильно чувствуются. К счастью, у меня не так много пломб – иначе они бы все вывалились»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при США: «В пятницу все прошло по плану.

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