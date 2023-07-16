Все вы уже не раз слышали про конфликтную ситуацию в московских Котельниках. Мусульмане, а по словам жителей Котельников это в основном мигранты, устроили молельный дом в жилом доме.
Заявление Кадырова по ситуации в Котельниках. Жесткое! Прав ли он?
Комментарии
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Александр
Должен волновать скальп,снятый с человека,а не то,что пострадавший-русский.Да и тот,кто снял,как пишут СМИ ,был изрядно пьян,так,что считать его мусульманином не стоит.
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11 мин.
Вадим Кузнецов
Закон - да, конечно. Закон подразумевает, что люди живут по закону. Если человек по закону жить не хочет, то он должен нести за это ответственность. Взяточничество - нарушение закона. Пребывание на территории РФ без законных оснований - тоже. Речь идет не о мигрантах вообще, к законопослушным людям вопросов никаких нет. Но цифры, которые приводятся в СМИ, свидетельствуют о многочисленных правонарушениях - от незаконного получения документов до прямой уголовщины, в значительных масштабах. Следовательно, проблема системная, и ее необходимо решать. Желательно - законным же путем.
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7 мин.
Вадим Кузнецов
Не совсем так. Если правонарушитель - иностранец,, то и юридическая защита его - обязанность государства, выдавшего ему паспорт. А Таджикистан, например, от этой своей обязанности отказывается открыто. И если человек - иностранец, то после отбытия наказания за правонарушение должна следовать депортация.
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