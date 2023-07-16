Заявление Кадырова по ситуации в Котельниках. Жесткое! Прав ли он?

Вадим Кузнецов

Закон - да, конечно. Закон подразумевает, что люди живут по закону. Если человек по закону жить не хочет, то он должен нести за это ответственность. Взяточничество - нарушение закона. Пребывание на территории РФ без законных оснований - тоже. Речь идет не о мигрантах вообще, к законопослушным людям вопросов никаких нет. Но цифры, которые приводятся в СМИ, свидетельствуют о многочисленных правонарушениях - от незаконного получения документов до прямой уголовщины, в значительных масштабах. Следовательно, проблема системная, и ее необходимо решать. Желательно - законным же путем.